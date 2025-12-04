DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -1,7%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.857 -0,5%Euro1,1655 -0,2%Öl62,99 +0,4%Gold4.186 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf -- SAP-Rivale Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Top News
Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet Neuer Erholungsversuch voraus: DAX im Donnerstagshandel mit Gewinnen erwartet
Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig Salesforce-Aktie hebt ab: SAP-Rivale steigert Gewinn und Umsatz kräftig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Bundestag stimmt über Steuerpaket ab

04.12.25 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) über ein umfangreiches Steuerpaket zugunsten von Pendlern, Gastronomen und Ehrenamtlern. Der Gesetzentwurf, über den die Abgeordneten abstimmen, sieht unter anderem vor, die Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer von 30 Cent auf 38 Cent pro Kilometer anzuheben. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent sinken. Steigen soll dafür die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, wovon etwa Trainer im örtlichen Sportverein profitieren.

Wer­bung

Darüber hinaus debattiert der Bundestag unter anderem über eine deutsche Bewerbung für Olympische Spiele sowie um die Forderung nach einem Rücktritt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. In einer Aktuellen Stunde geht es außerdem um die aktuellen Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Kriegs./ax/DP/nas