BYD Aktie News: BYD zieht am Montagnachmittag an

Um 04:22 Uhr sprang die BYD-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 25,97 EUR zu. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,76 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 43.365 BYD-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,50 Prozent.

Am 28.04.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66.825,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren 40.991,87 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,35 CNY fest.

