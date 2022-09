BYD Aktie News: BYD zieht am Mittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 28,54 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 28,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.701 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,81 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 31,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Mit Abgaben von 55,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,08 CNY je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 66.825,19 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BYD am 02.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,28 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

