BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 15,37 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 15,37 USD. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,40 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 48.592 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 33,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,52 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 26.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,65 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BYD.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,89 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

