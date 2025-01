BYD Aktie News: BYD verliert am Nachmittag

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 32,58 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,3 Prozent auf 32,58 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,50 USD aus. Bei 33,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.529 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,00 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 28,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2024 Kursverluste bis auf 21,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,08 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,41 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,73 CNY je BYD-Aktie.

BYD gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 HKD. Im Vorjahresviertel waren 3,87 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 214,39 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,00 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,10 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

