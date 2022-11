BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel

Im Frankfurt-Handel gewannen die BYD-Papiere um 04:08 Uhr 2,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 23,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,48 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.424 Stück gehandelt.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 43,67 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,35 EUR. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 28,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.10.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,97 CNY, nach 0,44 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 54.306,96 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,71 CNY je Aktie belaufen.

