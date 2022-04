BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:22 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 27,30 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,80 EUR aus. Bei 27,12 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.185 Stück gehandelt.

Am 23.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 25,71 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 93,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 70.950,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.575,00 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.08.2022 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com