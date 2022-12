CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 29,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 29,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,18 EUR. Zuletzt wechselten 2.284 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,46 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2021. 54,27 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,80 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte CANCOM SE am 28.03.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

