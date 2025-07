CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

CANCOM SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 27,95 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,95 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 17,79 Prozent niedriger. Bei 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 24,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent zurück. Hier wurden 410,55 Mio. EUR gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

