CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag stärker

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 02.06.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 36,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 36,80 EUR. Bei 36,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 67.123 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 43,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,94 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 7,84 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,80 EUR.

Am 12.05.2022 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 300,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 372,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 11.08.2022 gerechnet. Am 10.08.2023 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Bildquellen: Cancom SE