CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 31,40 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 31,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.151 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 7,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 32,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,94 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen