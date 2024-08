CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 31,76 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 31,76 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,76 EUR nach. Mit einem Wert von 31,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.572 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 6,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,06 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,94 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,69 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen