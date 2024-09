CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 26,96 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 26,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,96 EUR. Bei 26,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55 CANCOM SE-Aktien.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,30 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 394,74 Mio. EUR im Vergleich zu 329,35 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je Aktie aus.

