CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,74 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:49 Uhr 1,2 Prozent. Bei 27,86 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,28 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.663 Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 23,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 394,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

