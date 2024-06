CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 31,10 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 31,10 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 31,28 EUR zu. Bei 30,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 42.893 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,98 EUR an. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 5,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 31,64 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,84 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

