CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gefragt

CANCOM SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 33,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 33,74 EUR zu. Bei 34,00 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 33,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.696 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 0,76 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 36,99 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,69 Prozent gesteigert.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Plus

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 3 Jahren angefallen

Bechtle-Aktie stürzt nach Abstufung ab - Rivale CANCOM-Aktie profitiert von neuem Aktienrückkaufprogramm