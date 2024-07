CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag in Grün

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,34 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 34,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.623 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. 1,98 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 440,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 317,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

