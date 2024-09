CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Vormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,98 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 26,98 EUR abwärts. Bei 26,98 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 22 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 34,00 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,02 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 21,20 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,30 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,35 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,11 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

