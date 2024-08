CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 29,28 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 29,28 EUR. Bei 28,10 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.413 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 37,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,94 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 440,60 Mio. EUR – ein Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2024 aus.

