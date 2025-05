CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahezu unverändert

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,70 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 27,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,85 EUR an. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 27,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 353 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 18,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 21,22 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 30,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je CANCOM SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 31.03.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 479,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 459,87 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

