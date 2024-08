CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,72 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,72 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,86 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.442 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 39,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,94 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 317,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. CANCOM SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

