CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 30,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 30,26 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 30,26 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.896 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,36 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 42,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,94 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je CANCOM SE-Aktie.

