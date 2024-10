CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag leichter

CANCOM SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 27,14 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 27,14 EUR abwärts. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,90 EUR. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.162 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 21,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,30 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.08.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 394,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR in den Büchern standen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,37 EUR je CANCOM SE-Aktie.

