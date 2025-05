CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,85 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 27,85 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 27,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,90 EUR. Zuletzt wechselten 680 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 22,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,81 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 31.03.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 459,87 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 479,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je CANCOM SE-Aktie.

