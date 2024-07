CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 33,10 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,10 EUR. Bei 33,10 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 579 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 55,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 37,64 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 440,60 Mio. EUR im Vergleich zu 317,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

