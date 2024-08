CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 30,06 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 30,06 EUR. Bei 30,20 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 30,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.306 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 41,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 36,94 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 440,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

