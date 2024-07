CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 32,90 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 32,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,90 EUR nach. Bei 33,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.450 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 37,64 EUR.

Am 14.05.2024 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 440,60 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umsetzen können.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je CANCOM SE-Aktie.

