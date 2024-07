CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag stärker

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,60 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 32,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 32,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.029 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 34,79 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 37,64 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 440,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 38,69 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

