CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 32,60 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 32,60 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 32,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 117 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 4,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 34,79 Prozent sinken.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 37,64 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 440,60 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 317,68 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte CANCOM SE am 13.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

