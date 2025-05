CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 29,25 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 15:50 Uhr 2,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 29,25 EUR. Bei 28,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 56.005 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,24 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 27,45 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 31.03.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 479,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,87 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

