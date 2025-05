CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 28,50 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 28,50 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.695 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,54 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,40 EUR angegeben.

CANCOM SE ließ sich am 31.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 479,68 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 459,87 Mio. EUR umgesetzt.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

