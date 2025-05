CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 28,10 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.910 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 17,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,22 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 24,48 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 31.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 479,68 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 459,87 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

