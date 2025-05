CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,70 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 28,70 EUR nach oben. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,75 EUR an. Bei 28,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.571 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Mit Abgaben von 26,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,40 EUR angegeben.

Am 31.03.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 479,68 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CANCOM SE einen Umsatz von 459,87 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte CANCOM SE am 13.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

