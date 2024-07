CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Mittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,52 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 32,52 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.480 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 21,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,64 EUR an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,45 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

