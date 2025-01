CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,26 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 23,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,26 EUR ein. Mit einem Wert von 23,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 285 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,17 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,994 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 422,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,83 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge