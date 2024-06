CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von CANCOM SE

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 31,34 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 31,34 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 31,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.294 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,26 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 47,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 440,60 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 317,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,43 EUR je CANCOM SE-Aktie.

