CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 28,75 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 28,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 29,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.270 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 35,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,00 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 31.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 479,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

