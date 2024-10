CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,52 EUR zu. Bei 26,52 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 526 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 22,00 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 24,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 13.08.2024 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 394,74 Mio. EUR im Vergleich zu 329,35 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

