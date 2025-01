CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag stärker

Kurs der CANCOM SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,80 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,80 EUR. Bei 23,96 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,68 EUR. Zuletzt wechselten 1.718 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 12,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 422,60 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 415,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 27.03.2025 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

