CANCOM SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von CANCOM SE

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,15 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 27,15 EUR. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 27,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.793 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,23 Prozent. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Abschläge von 21,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

So stuften die Analysten die CANCOM SE-Aktie im vergangenen Monat ein

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: Diese Dividende steht CANCOM SE-Anlegern zu