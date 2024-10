CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 26,32 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,32 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 26,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.454 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 29,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 19,22 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent gesteigert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,37 EUR je Aktie.

