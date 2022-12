CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Die CANCOM SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 28,18 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,00 EUR nach. Bei 28,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 22.414 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 55,18 Prozent zulegen. Bei 23,04 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 42,80 EUR angegeben.

CANCOM SE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte CANCOM SE am 28.03.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Experten sehen bei CANCOM SE-Aktie Potenzial

Bechtle-Aktie unter Druck: Exane senkt den Daumen - CANCOM-Aktie weniger im Minus

CANCOM-Aktie macht Verluste wett: CANCOM kappt Jahresziele - Umsatzsteigerung im 3. Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM SE

Bildquellen: Cancom SE