CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 32,64 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 15:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 32,64 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 32,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.225 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 4,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 38,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 317,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

