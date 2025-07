CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag im Plus

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 26,80 EUR zu. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 1.718 Stück.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,70 EUR. 25,75 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 440,60 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.08.2025 gerechnet. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



