CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 26,55 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 30.409 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 33,70 EUR markierte der Titel am 24.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 21,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,08 Prozent.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

