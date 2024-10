CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,18 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 26,18 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,32 EUR zu. Bei 26,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 20.162 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Mit Abgaben von 18,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,85 Prozent auf 394,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

