CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Nachmittag nach

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 18.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 35,98 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 35,62 EUR. Bei 37,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 80.108 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,82 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 44,49 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 62,17 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Mit einem Umsatz von 300,90 EUR, gegenüber 372,85 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

