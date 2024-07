CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,70 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 32,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 32,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.177 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,98 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 37,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440,60 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt im Minus

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen