CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.953 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 17,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 24,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.05.2025. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

