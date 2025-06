CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 28,40 EUR.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 09:01 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 28,40 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 28,35 EUR. Mit einem Wert von 28,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.201 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,28 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.05.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,60 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

